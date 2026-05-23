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Todos em Ação leva mais de 300 serviços gratuitos ao Jardim Tarumã neste sábado

Mutirão reúne atendimentos de saúde, assistência social, lazer, sustentabilidade e campanha do agasalho para moradores da região

23 maio 2026 - 09h35Taynara Menezes

A Prefeitura de Campo Grande promove neste sábado (23) mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”, destinado aos moradores do Jardim Tarumã e bairros próximos. A ação começa às 8h, na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira, oferecendo mais de 300 serviços gratuitos em um único espaço.

O evento reúne órgãos públicos, instituições e parceiros com atendimentos voltados ao acesso facilitado da população a serviços essenciais. Na área da saúde, estarão disponíveis vacinação, aferição de pressão arterial, consultas com especialistas e exames.

Na assistência social, os moradores poderão realizar atualização do Cadastro Único (CadÚnico), além de obter informações sobre programas sociais. O mutirão também contará com atendimentos do Procon e orientações jurídicas.

A programação inclui atividades de educação, cultura, lazer e bem-estar, com recreação infantil, oficinas, distribuição de mudas, cortes de cabelo e atendimentos veterinários.

Como novidade desta edição, haverá um ponto de coleta para descarte adequado de papel, papelão e eletrodomésticos, incentivando ações de sustentabilidade e conscientização ambiental.

A Campanha do Agasalho também fará parte da mobilização, com arrecadação de roupas de inverno em bom estado e um varal solidário para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para agilizar os atendimentos, é necessário apresentar documentos originais e cópias no local.

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