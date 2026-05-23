Motorista cai com carro em córrego e é resgatado na Av. Ernesto Geisel

Motorista, que não teve a identificação divulgada, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado, dia 23, após cair com um carro em um córrego na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Os militares prepararam uma força-tarefa para resgatar a vítima e prestar o atendimento posteriormente. O estado de saúde do condutor é considerado estável.

O automóvel em questão ficou com as quatro rodas para cima, o que motivou os militares a retirarem a vítima por alguma das janelas do veículo.

Ainda não há detalhes do que poderia ter acontecido ou motivado o acidente de trânsito.

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