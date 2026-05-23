Tia denuncia 'voadora' e agressões de alunos contra sobrinho em escola da Capital

Mulher procurou a delegacia na manhã deste sábado, dia 23, para denunciar as agressões que o sobrinho, de 9 anos, sofreu durante o intervalo das aulas, na tarde desta sexta-feira, dia 22, na Escola Municipal Santos Dumont, em Campo Grande.

As agressões em questão consistiram em chutes, socos e uma "voadora", atingindo a região do pescoço e das costelas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a tia da vítima foi informada da situação por volta das 16h pela diretora da unidade de ensino, mas não soube esclarecer a dinâmica dos fatos, tampouco a quantidade de crianças envolvidas.

A criança agredida apresentava escoriações no pescoço e na costela, sendo encaminhada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi constatada as lesões.

Ainda no registro, a tia explicou na delegacia que no período da noite, ligou para o Conselho Tutelar e foi orientada a registrar a ocorrência, "visando eventual responsabilização da instituição de ensino".

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também