Homem é preso com documentos falsos para tentar cursar medicina no Paraguai

Um homem foi preso na sexta-feira (22), em Ponta Porã, após apresentar documentos escolares falsificados em um cartório da Avenida Brasil. O material seria usado para ingresso em um curso de medicina no Paraguai.

Funcionários do cartório suspeitaram das informações contidas no certificado de conclusão e no histórico escolar e acionaram a Polícia Civil.

Durante a apuração, foram identificadas divergências nos dados e inconsistências nos selos presentes na documentação. Consultas feitas ao Tribunal de Justiça de Goiás e à instituição de ensino apontaram que o selo eletrônico pertencia a outra pessoa e que não havia qualquer registro escolar em nome do investigado.

A escola também informou que nunca ofertou ensino na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que funciona em período integral desde 2017.

Diante das irregularidades, o homem foi preso por falsificação de documentos e encaminhado para a delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também