AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado durante o começo da noite deste sábado (5), no prédio antigo do Cine Belas Artes, localizado na Avenida Ernesto Geisel, esquina com a Rua Eça de Queiroz, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o corpo estava com sinais de violência, indicando que a vítima pode ter sido assassinada e deixada no local.

Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento da área, enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O JD1 Notícias apura a situação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também