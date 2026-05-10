Fórum em Campo Grande debate impactos da Rota Bioceânica na logística regional

Campo Grande recebe nos dias 25 e 26 de maio a terceira edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, evento voltado à discussão de logística, infraestrutura e integração internacional. A programação será realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo e deve reunir mais de 400 participantes.

A edição deste ano terá como tema central a Rota Bioceânica, corredor internacional que ligará Mato Grosso do Sul aos portos do Chile por meio de Paraguai e Argentina. A conexão entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no Paraguai, é considerada estratégica para o escoamento da produção regional ao mercado asiático.

Promovido pela Segsatra, em parceria com empresas do setor de transporte e apoio de órgãos públicos, o fórum contará com debates sobre segurança viária, sustentabilidade, inovação tecnológica, descarbonização e integração alfandegária entre os países envolvidos na rota.

Entre os palestrantes confirmados estão o ministro de Relações Exteriores, João Carlos Parkinson, a conselheira da Embaixada do Peru no Brasil, Maria Sol Delgado, além de representantes da Receita Federal, MSGás e da Agência Provincial do Corredor Bioceânico Capricórnio, da Argentina.

Além de painéis e palestras, o evento terá espaços de networking e rodadas de negócios voltadas ao setor logístico e de transporte rodoviário.

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