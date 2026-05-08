Rio da Prata conquista prêmio internacional e reforça turismo de MS

O Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, conquistou reconhecimento internacional ao ser premiado no Tripadvisor Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026, na categoria “Top Experiences – América do Sul”. O atrativo figura entre o seleto grupo de 1% dos destinos mais bem avaliados do mundo na plataforma.

O ranking é baseado em avaliações espontâneas de visitantes ao longo dos últimos 12 meses, o que reforça a experiência positiva registrada por turistas que passam pelo local. Entre os relatos, visitantes destacam a organização, a biodiversidade e a estrutura oferecida durante as atividades.

Além da flutuação em águas cristalinas da Serra da Bodoquena, o atrativo oferece trilhas, cavalgadas, mergulho com cilindro e observação de aves. A operação é acompanhada por guias especializados, com foco em segurança, preservação ambiental e experiência dos visitantes.

O empreendimento integra o Grupo Rio da Prata e acumula outras certificações e premiações ligadas à sustentabilidade e qualidade no turismo, como ISO de gestão de segurança e selos internacionais voltados à preservação ambiental.

Segundo a direção do grupo, o reconhecimento reforça o trabalho contínuo de equipes e a valorização das avaliações feitas pelos próprios turistas, que contribuem diretamente para o posicionamento do atrativo entre os principais destinos da América do Sul.

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