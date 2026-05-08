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Campo Grande registra 10º caso de raiva em morcego e reforça alerta para cuidados preventivos

Animal infectado foi encontrado na região do Jardim Ouro Preto; neste ano, 552 morcegos já foram recolhidos pelo CCZ

08 maio 2026 - 14h50Taynara Menezes
Morcego com raiva foi encontrado em Campo GrandeMorcego com raiva foi encontrado em Campo Grande   (Fish and Wildlife Service Headquarters/Flickr)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), confirmou o 10º caso de raiva em morcego em Campo Grande no ano de 2026. O animal foi localizado no perímetro urbano, na região do Jardim Ouro Preto, próximo ao Jardim Pênfigo. Este é o segundo registro confirmado apenas nesta semana.

De acordo com o CCZ, 552 morcegos já foram recolhidos neste ano na Capital e, destes, 10 apresentaram resultado positivo para a Raiva. Apesar do número não ser considerado motivo para alarde, as autoridades reforçam a importância da vigilância e dos cuidados preventivos pela população.

Os registros da doença já ocorreram nos bairros Vivendas do Bosque, Centro, que concentra três casos, Santa Fé, Jardim Campo Alto, Pioneiros, São Francisco, Jardim Bela Vista e Jardim Ouro Preto.

O CCZ orienta que moradores fiquem atentos a morcegos encontrados caídos no chão, ativos durante o dia ou presos dentro de residências, situações que podem indicar infecção pelo vírus da raiva.

A recomendação é não tocar no animal. Em caso de suspeita, a orientação é cobrir o morcego com um balde ou caixa, afastar cães e gatos e acionar o CCZ pelos telefones (67) 3313-5000 ou (67) 2020-1794.

A Prefeitura também reforça a importância da vacinação antirrábica em cães e gatos, já que a doença pode ser transmitida aos humanos por meio da saliva de animais infectados.

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