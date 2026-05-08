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Alvo de operação contra lavagem de capitais é preso em aeroporto de MS

Adilson Ferreira é apontado como suspeito de liderar esquema investigado no Espírito Santo

08 maio 2026 - 15h40Vinicius Costa
Aeroporto de Ponta PorãAeroporto de Ponta Porã   (Ponta Porã News)

O empresário Adilson Ferreira foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro, na manhã desta sexta-feira, dia 8, no Aeroporto Internacional de Ponta Porã. Morador de Serra, no Espiríto Santo, ele é apontado pelas autoridades como um dos alvos centrais da Operação Baest, conduzida pelo Ministério Público daquele estado.

Segundo as investigações, o grupo seria responsável por um esquema de lavagem de capitais ligado à movimentação de recursos enviados para fornecedores na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Adilson já havia sido alvo da operação em maio do ano passado e teve o carro atingido por disparos em março deste ano.

Após análise do material apreendido durante a investigação, o Ministério Público denunciou 14 pessoas por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e agiotagem. A denúncia foi aceita pela 2ª Vara Criminal de Vitória.

Segundo o site Ponta Porã News, além da prisão preventiva do empresário, a Justiça determinou medidas cautelares como bloqueio de valores, apreensão de veículos e dissolução de empresas supostamente utilizadas no esquema investigado.

As ordens judiciais foram cumpridas nesta sexta-feira pelo Gaeco. O caso segue em investigação para apurar a movimentação financeira do grupo e possíveis ramificações do esquema na região de fronteira.

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