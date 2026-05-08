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Homem é preso por violência doméstica após agredir ex-companheira em Três Lagoas

Suspeito de 31 anos foi detido em flagrante após invadir a casa da vítima e fazer ameaças de morte

08 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa
Prisão aconteceu em Três LagoasPrisão aconteceu em Três Lagoas   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (7), um homem de 31 anos investigado por crimes de violência doméstica em Três Lagoas. A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) após denúncias de agressões e ameaças contra a ex-companheira do suspeito.

Segundo a investigação, a vítima relatou ter sofrido agressões físicas frequentes durante os cinco anos de relacionamento. Separados havia cerca de uma semana, o homem teria invadido a residência da mulher, no bairro Novo Oeste, e a atacado com socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo.

De acordo com a Polícia Civil, durante as agressões o suspeito também ameaçou matar a vítima. A filha dela, de cinco anos, teria presenciado a violência. Antes de deixar o imóvel, o investigado ainda teria quebrado o celular da mulher e levado a bicicleta utilizada por ela para trabalhar.

Após tomar conhecimento do caso, equipes da DAM iniciaram diligências para localizar o suspeito, que foi preso em flagrante. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

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