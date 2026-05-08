Sextou com carteira assinada: Funsat oferta 1.464 vagas na Capital

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece 1.464 vagas de emprego nesta sexta-feira (8), distribuídas em 116 funções diferentes. Entre as oportunidades com maior número de postos estão operador de caixa, com 350 vagas, auxiliar de limpeza, com 212, auxiliar de padeiro, com 71, auxiliar de linha de produção, com 64, atendente de lojas e mercados, com 62, e repositor de mercadorias, com 57.

Também há vagas para auxiliar de confecção (50), ajudante de carga e descarga de mercadoria (35), auxiliar nos serviços de alimentação (35), atendente de padaria (33), operador de telemarketing ativo (25), auxiliar de cozinha (24), pedreiro (22) e atendente de lanchonete (20).

Do total de oportunidades, 1.121 não exigem experiência prévia. As funções com mais vagas nessa modalidade são operador de caixa (345), auxiliar de limpeza (182), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (55).

A Funsat também disponibiliza 59 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com destaque para auxiliar de confecção, que concentra 50 oportunidades.

Já as vagas temporárias somam 12 postos, distribuídos entre as funções de garçom, cozinheiro geral e técnico de planejamento de produção.

Para concorrer, é preciso manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.

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