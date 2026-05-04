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Fundação Manoel de Barros promove brechó para arrecadar recursos para projetos sociais

'Brechó do Bem' acontece nos dias 7 e 8 de maio, com peças a preços acessíveis e renda revertida para ações da instituição

04 maio 2026 - 14h51Taynara Menezes
O evento reunirá roupas. calçados, acessórios, entre outros.O evento reunirá roupas. calçados, acessórios, entre outros.   (Foto: Divulgação)

A Fundação Manoel de Barros realiza nesta quinta (7) e sexta-feira (8), das 8h às 17h30, o ‘Brechó do Bem’, em sua sede, em Campo Grande. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para manter projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

O evento reúne milhares de itens a preços de bazar, como roupas, calçados, acessórios, peças infantis, brinquedos e objetos de decoração, oferecendo ao público a oportunidade de economizar e, ao mesmo tempo, contribuir com ações sociais.

De acordo com a assistente social Thaiza Abalem, toda a arrecadação será destinada às atividades da fundação, que há mais de duas décadas atua no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre os projetos beneficiados estão o Ativa Idade, voltado ao público acima de 55 anos, com atividades gratuitas de bem-estar e convivência, e o Jovem em Ação, que prepara estudantes do ensino médio para o mercado de trabalho.

Segundo o diretor Marcos Henrique Marques, os recursos são fundamentais para custear despesas como alimentação, materiais, transporte e contratação de instrutores. “O Brechó do Bem é essencial para que possamos dar continuidade às nossas ações e ampliar o atendimento”, destaca.

Serviço:

O ‘Brechó do Bem’ acontece nos dias 7 e 8 de maio, das 8h às 17h30, na sede da Fundação Manoel de Barros, localizada na Avenida Ceará, 119, em Campo Grande. A entrada é gratuita. Mais informações pelo WhatsApp (67) 98166-0166.

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