Festa do Queijo chega à 9ª edição neste fim de semana com programação ampliada em Rochedinho

A tradicional Festa do Queijo de Rochedinho realiza sua 9ª edição nesta semana, nos dias 8 e 9 de maio, a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Consolidado no calendário local, o evento ganha formato ampliado neste ano, com dois dias de programação.

A festa reúne produtores locais, expositores e visitantes em um ambiente voltado à valorização da cultura regional e da produção artesanal. Entre os destaques estão queijos artesanais, incluindo o inusitado queijo de tereré, além de doces típicos como doce de leite e ambrosia, e opções gastronômicas como galeto de pequi.

A programação também conta com atrações culturais para todas as idades e participação de alunos da escola anfitriã, que apresentarão produtos desenvolvidos em atividades pedagógicas.

Em 2025, o evento reuniu cerca de 10 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é de público ainda maior, impulsionado pela ampliação da programação e diversidade de atrações.

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