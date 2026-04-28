'Isso é tudo'! "O Diabo Veste Prada 2" chega nesta quarta aos cinemas de Campo Grande

“O Diabo Veste Prada 2” chega às telas de Campo Grande nesta quarta-feira (29), com pré-estreias especiais nos dois principais shoppings da Capital, reunindo fãs, fashionistas e amantes do cinema.

Após quase 20 anos, a sequência traz de volta Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep), Emily Charlton (Emily Blunt) e Nigel (Stanley Tucci), retomando a história que marcou gerações desde 2006. O novo filme aposta em nostalgia, glamour e conflitos atualizados, mostrando personagens mais maduros em um cenário de mudanças no jornalismo e na moda.

Na trama, Miranda tenta manter o império da revista Runway relevante em um mercado em transformação, enquanto Andy retorna mais segura e preparada para enfrentar antigos desafios. O reencontro promete tensão, humor ácido e momentos marcantes, mantendo o estilo que consagrou o primeiro filme.

O longa terá sessões antecipadas tanto no Shopping Campo Grande quanto no Shopping Bosque dos Ipês, com programações variadas entre versões dubladas e legendadas. A estreia oficial acontece na quinta-feira (30).

Programação

Shopping Campo Grande (Cinemark)

Pré-estreia – quarta (29)

Dublado 2D: 19h20, 19h30, 20h20, 21h30, 22h

Legendado 2D: 19h40, 20h, 20h40, 21h

D-Box legendado: 19h e 22h

Estreia – quinta (30)

14h10, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h20, 17h50, 18h50, 19h20, 19h50, 20h10, 21h40

Ingressos à venda no: https://www.cinemark.com.br/

Shopping Bosque dos Ipês (UCI)

Pré-estreia – quarta (29)

Legendado: 19h

Dublado: 19h30, 21h30, 22h

Estreia – quinta (30)

Dublado: 14h, 14h30, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 21h, 21h30, 22h

Legendado: 19h30



Ingressos à venda www.bosquedosipes.com/cinema/







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