Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Comportamento

'Isso é tudo'! "O Diabo Veste Prada 2" chega nesta quarta aos cinemas de Campo Grande

O novo filme chega com sessões antecipadas para a trama estrelada por Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt

28 abril 2026 - 14h24Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

“O Diabo Veste Prada 2” chega às telas de Campo Grande nesta quarta-feira (29), com pré-estreias especiais nos dois principais shoppings da Capital, reunindo fãs, fashionistas e amantes do cinema. 

Após quase 20 anos, a sequência traz de volta Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep), Emily Charlton (Emily Blunt) e Nigel (Stanley Tucci), retomando a história que marcou gerações desde 2006. O novo filme aposta em nostalgia, glamour e conflitos atualizados, mostrando personagens mais maduros em um cenário de mudanças no jornalismo e na moda.

Na trama, Miranda tenta manter o império da revista Runway relevante em um mercado em transformação, enquanto Andy retorna mais segura e preparada para enfrentar antigos desafios. O reencontro promete tensão, humor ácido e momentos marcantes, mantendo o estilo que consagrou o primeiro filme.

O longa terá sessões antecipadas tanto no Shopping Campo Grande quanto no Shopping Bosque dos Ipês, com programações variadas entre versões dubladas e legendadas. A estreia oficial acontece na quinta-feira (30). 

Programação

Shopping Campo Grande (Cinemark)
Pré-estreia – quarta (29)
Dublado 2D: 19h20, 19h30, 20h20, 21h30, 22h
Legendado 2D: 19h40, 20h, 20h40, 21h
D-Box legendado: 19h e 22h

Estreia – quinta (30)
14h10, 14h30, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h20, 17h50, 18h50, 19h20, 19h50, 20h10, 21h40

Ingressos à venda no: https://www.cinemark.com.br/

Shopping Bosque dos Ipês (UCI)
Pré-estreia – quarta (29)
Legendado: 19h
Dublado: 19h30, 21h30, 22h

Estreia – quinta (30)
Dublado: 14h, 14h30, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 21h, 21h30, 22h
Legendado: 19h30
 

Ingressos à venda www.bosquedosipes.com/cinema/


 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/1/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/4/2026
Luan Santana
Comportamento
Em casa, Luan Santana levanta bandeira de MS e emociona em estreia de turnê na Capital
Oi, balde! Zé Neto e Cristiano é primeira atração confirmada para Festa Julina da UCDB
Comportamento
Oi, balde! Zé Neto e Cristiano é primeira atração confirmada para Festa Julina da UCDB
"Te dei o sol, te dei o mar": Luan Santana e Padre Patrick movimentam o 'sabadou' em Campo Grande
Comportamento
"Te dei o sol, te dei o mar": Luan Santana e Padre Patrick movimentam o 'sabadou' em Campo Grande
Lei cria regras para guarda compartilhada de pets
Comportamento
Lei cria regras para guarda compartilhada de pets

Mais Lidas

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS