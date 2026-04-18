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"Te dei o sol, te dei o mar": Luan Santana e Padre Patrick movimentam o 'sabadou' em Campo Grande

Programação tem shows, teatro, bazares e atrações gratuitas espalhadas pela Capital; confira a agenda

18 abril 2026 - 08h11Gabrielly Gonzalez

O sábado (18) será movimentado em Campo Grande, com destaque para o show do cantor Luan Santana e a apresentação do Padre Patrick, que prometem atrair grande público. Mas as atrações não param e tem para todo público, inclusive para a criançada. Veja a agenda completa que o JD1 preparou! 

SÁBADO (18)

Luan Santana - O sul-mato-grossense sobe ao palco da Expogrande neste sábado, em um dos shows mais aguardados da programação.
Hora: 21h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: A partir de R$ 70

Desapega CG - Mais de 100 brechós reunidos em um evento para quem gosta de garimpar peças únicas e acessíveis.
Hora: 9h
Local: Armazém Cultural – Av. Calógeras, 3065
Entrada: gratuita

Bazar Vip Beneficente - Com mais de 9 mil peças e descontos de até 90%, o bazar reúne marcas conhecidas e ainda promove leilão com itens especiais.
Hora: 13h
Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista
Entrada: gratuita

Programação Infantil – “Dom Quixote” - A Turma do Bolonhesa apresenta uma versão leve e divertida do clássico, com muita interação, música e humor para todas as idades.
Hora: 16h
Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

Festival de Artes Marciais - Tarde de atividades com demonstrações, premiações e aula gratuita de autodefesa para crianças.
Hora: a partir das 16h
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita

No Vale dos Sentimentos Perdidos - Espetáculo sensível e poético acompanha a jornada de amizade e superação da rosa Roseli.
Hora: 18h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: consultar produção

Pinóquio - A clássica história ganha nova adaptação, explorando escolhas, consciência e amadurecimento de forma lúdica.
Hora: 19h
Local: Av. América, 653 – Vila Planalto
Entrada: a partir de R$ 35

Padre Patrick – “Pecado é Não Rir” - Show mistura humor, crítica e reflexões sobre fé em duas sessões na mesma noite.
Hora: 19h e 21h
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 227
Entrada: a partir de R$ 60

Maroon Mars - Show especial com hits de Maroon 5 e Bruno Mars, além de set dedicado aos anos 2000.
Hora: 21h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30

Exposição “A violência nossa de cada dia” - Mostra propõe uma reflexão sobre violências cotidianas em diferentes contextos sociais.
Hora: segunda a sexta, das 7h30 às 20h; sábado até 12h
Local: Galeria de Vidro – Av. Calógeras
Entrada: gratuita

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