"Te dei o sol, te dei o mar": Luan Santana e Padre Patrick movimentam o 'sabadou' em Campo Grande

O sábado (18) será movimentado em Campo Grande, com destaque para o show do cantor Luan Santana e a apresentação do Padre Patrick, que prometem atrair grande público. Mas as atrações não param e tem para todo público, inclusive para a criançada. Veja a agenda completa que o JD1 preparou!

SÁBADO (18)

Luan Santana - O sul-mato-grossense sobe ao palco da Expogrande neste sábado, em um dos shows mais aguardados da programação.

Hora: 21h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: A partir de R$ 70

Desapega CG - Mais de 100 brechós reunidos em um evento para quem gosta de garimpar peças únicas e acessíveis.

Hora: 9h

Local: Armazém Cultural – Av. Calógeras, 3065

Entrada: gratuita

Bazar Vip Beneficente - Com mais de 9 mil peças e descontos de até 90%, o bazar reúne marcas conhecidas e ainda promove leilão com itens especiais.

Hora: 13h

Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: gratuita

Programação Infantil – “Dom Quixote” - A Turma do Bolonhesa apresenta uma versão leve e divertida do clássico, com muita interação, música e humor para todas as idades.

Hora: 16h

Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: gratuita

Festival de Artes Marciais - Tarde de atividades com demonstrações, premiações e aula gratuita de autodefesa para crianças.

Hora: a partir das 16h

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

No Vale dos Sentimentos Perdidos - Espetáculo sensível e poético acompanha a jornada de amizade e superação da rosa Roseli.

Hora: 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: consultar produção

Pinóquio - A clássica história ganha nova adaptação, explorando escolhas, consciência e amadurecimento de forma lúdica.

Hora: 19h

Local: Av. América, 653 – Vila Planalto

Entrada: a partir de R$ 35

Padre Patrick – “Pecado é Não Rir” - Show mistura humor, crítica e reflexões sobre fé em duas sessões na mesma noite.

Hora: 19h e 21h

Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 227

Entrada: a partir de R$ 60

Maroon Mars - Show especial com hits de Maroon 5 e Bruno Mars, além de set dedicado aos anos 2000.

Hora: 21h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30

Exposição “A violência nossa de cada dia” - Mostra propõe uma reflexão sobre violências cotidianas em diferentes contextos sociais.

Hora: segunda a sexta, das 7h30 às 20h; sábado até 12h

Local: Galeria de Vidro – Av. Calógeras

Entrada: gratuita

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