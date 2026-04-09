Golpes com fotos por IA disparam e empresa cria ferramenta para alertar mulheres

O aumento dos casos de manipulação de imagens por inteligência artificial tem acendido um alerta entre mulheres em todo o país. Dados da SaferNet Brasil apontam que as denúncias de misoginia, violência ou discriminação cresceram 224,9% em relação ao ano anterior.

Diante desse cenário, iniciativas voltadas à prevenção e orientação começaram a surgir. Uma delas é o “Code Her”, que reúne ferramentas digitais e conteúdos educativos para ajudar mulheres a identificar e denunciar possíveis crimes envolvendo o uso indevido de imagens.

“É importante destacar que a inteligência artificial trouxe inúmeras possibilidades positivas e que é a intenção humana por trás do prompt que pode torná-la uma ferramenta de exposição e vulnerabilização públicas. A nossa iniciativa é para nos posicionarmos cada vez mais como aliados da mulher, avançando na construção de projetos que extrapolam o universo da beleza, promover discussões relevantes e propor soluções conectadas e construtivas”, afirma Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação de O Boticário e Quem Disse, Berenice?.

Entre os recursos disponíveis está um bot que pode ser utilizado na rede social X. A ferramenta permite monitorar publicações e emitir alertas caso haja tentativa de manipulação ou uso indevido de fotos por inteligência artificial.

Além disso, o projeto disponibiliza uma cartilha digital com orientações sobre como agir em situações de exposição indevida, incluindo informações sobre os caminhos legais disponíveis no Brasil.

Especialistas apontam que, apesar dos avanços tecnológicos, o problema está no uso indevido dessas ferramentas. A facilidade de criação de imagens falsas tem ampliado riscos de exposição, constrangimento e violência psicológica, principalmente contra mulheres.

Como funciona o bot Code Her

O Code Her foi desenvolvido como um bot, dentro da plataforma X, que pode ser acionado pelas próprias usuárias ao compartilhar suas fotos nesta rede social. As mulheres interessadas em ter o monitoramento em suas publicações devem acessar o site do projeto (codeher.boticario.com.br), que contém todas as informações e direcionais, e ao aceitar os termos, ativará o recurso.

Após o acionamento, ao publicar fotos, basta marcar @codeherbot na postagem, para que o recurso por meio do chatbot de IA monitore a publicação. Se houver tentativa de manipulação da foto pelo Grok (IA do X), a imagem não será exibida, um alerta sinalizando sobre a tentativa será enviado para a vítima, indicando os canais oficiais para denúncia e conscientizando com as leis e direitos.

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