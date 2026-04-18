Briga entre amigos termina com homem esfaqueado em Campo Grande

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado durante uma discussão na noite de ontem (17), no bairro Loteamento Cristo Redentor, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava na casa de amigos quando houve um desentendimento, após uma brincadeira de mau gosto. Durante a discussão, outro homem pegou uma faca e desferiu golpes nas costas da vítima, sendo um próximo ao ombro e outro na altura da cintura. Depois do ataque, o suspeito fugiu do local.

Ainda conforme o registro, a vítima foi atendida por uma equipe do Samu, que prestou os primeiros socorros e controlou o sangramento. Mesmo consciente, o homem apresentava ferimentos considerados graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, acompanhado da esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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