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Briga entre amigos termina com homem esfaqueado em Campo Grande

Caso aconteceu no Loteamento Cristo Redentor

18 abril 2026 - 09h49Sarah Chaves
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa  

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado durante uma discussão na noite de ontem (17), no bairro Loteamento Cristo Redentor, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava na casa de amigos quando houve um desentendimento, após uma brincadeira de mau gosto. Durante a discussão, outro homem pegou uma faca e desferiu golpes nas costas da vítima, sendo um próximo ao ombro e outro na altura da cintura. Depois do ataque, o suspeito fugiu do local.

Ainda conforme o registro, a vítima foi atendida por uma equipe do Samu, que prestou os primeiros socorros e controlou o sangramento. Mesmo consciente, o homem apresentava ferimentos considerados graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, acompanhado da esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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