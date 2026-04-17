"Resolver a situação": Homem ameaça matar ex-companheira em MS

Um homem, de 39 anos, foi preso nesta sexta-feira (17) após ameaçar de morte a ex-companheira e mobilizar forças de segurança no município de Água Clara, cidade distante a 198 quilômetros da Capital.

De acordo com as investigações, as ameaças começaram após o término do relacionamento, que não era aceito pelo suspeito. Com medo, a vítima chegou a se esconder em uma fazenda onde os pais trabalham, a cerca de 32 quilômetros da cidade, após receber informações de que o homem estaria indo até o local com a intenção de matá-la e, em seguida, tirar a própria vida.

O suspeito foi até a propriedade rural, entrou na residência dos pais da vítima e fez buscas, mas não conseguiu localizá-la. A mulher conseguiu fugir por uma rota alternativa e foi encontrada posteriormente já na área urbana. Mesmo após a fuga, o homem continuou com as ameaças, inclusive por telefone, afirmando que iria “resolver a situação” diante da recusa da vítima em reatar o relacionamento.

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 6h, a vítima voltou à delegacia após receber novas mensagens com ameaças e ofensas. Diante disso, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito.

Durante a abordagem, ele confessou que pretendia matar a ex-companheira e depois tirar a própria vida. No momento do encaminhamento, também informou possuir uma arma de fogo escondida em casa.

Na residência, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .20. Além disso, foi cumprido um mandado de busca domiciliar já expedido pela Justiça. O homem poderá responder por ameaça, injúria e posse irregular de arma de fogo, no contexto da Lei Maria da Penha.

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