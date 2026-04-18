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Motorista cochila e provoca acidente com ambulância em MS

O veículo levava gestante entubada e bateu na rotatória na BR-262

18 abril 2026 - 08h51Sarah Chaves, com Dourados Agora

Um acidente com uma ambulância na BR-262, no acesso a Dois Irmãos do Buriti, mobilizou equipes de resgate na madrugada desta sexta-feira (17). O veículo, que transportava uma gestante entubada, saiu da pista e bateu contra a rotatória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 3h20. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a ambulância, do município de Bodoquena, com danos significativos após a colisão. A paciente estava sendo transferida por causa de um quadro respiratório grave.

Além da gestante, estavam no veículo o motorista, uma médica, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Todos foram levados para atendimento médico. Apesar do impacto e do susto, ninguém teve ferimentos graves.

Ainda segundo os socorristas, o motorista contou que pode ter cochilado ao volante, o que teria feito com que perdesse o controle da direção antes de atingir a rotatória. As causas do acidente serão apuradas.

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