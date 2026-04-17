Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/4/2026

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Aproveite para lidar com assuntos de rotina ou ligados à sua casa logo cedo. A Lua desembarca em seu paraíso astral à tarde e promete diversão, boas novas e uma dose extra de sorte. Só tenha cautela com os gastos à noite, ok? Aquelas tarefas mais chatinhas e rotineiras podem ser finalizadas pela manhã, ainda mais se agir com responsabilidade. Depois, a criatividade pode abrir novas portas no serviço. Será mais fácil brilhar na paquera e conquistar admiradores se espalhar seu charme por aí. Programa romântico cai bem com o par, mas diminua a possessividade à noite.

Aquário

Sua habilidade para se expressar ajuda a agilizar o trabalho logo cedo, ainda mais se tirar proveito do seu raciocínio rápido. Depois do almoço, a Lua em Touro dá uma forcinha para lidar com aquele serviço chatinho do dia a dia. Aproveite para resolver algumas coisas em casa mais tarde. À noite, porém, não deixe que a convivência com a família fique tumultuada. Ceder em alguns momentos ajuda a manter a paz. O astral é mais favorável para os assuntos amorosos pela manhã. É que o ciúme cresce mais tarde e pode causar atritos se não for com calma.

Peixes

As estrelas sinalizam que há boas oportunidades de engordar o seu bolso pela manhã. A Lua Nova favorece poupança, cobrança de dívidas e início de um novo emprego. Há chance de aumentar os lucros logo cedo. A Lua se muda para Touro à tarde e coloca a comunicação em destaque. Conversando, você vai chegar mais longe nesta sexta. Vale abrir os olhos com gente fofoqueira e com mal–entendidos à noite, já que isso pode respingar na sua vida amorosa. Mas uma conversa sincera ajuda a colocar tudo em pratos limpos antes da noite acabar.

Áries

Você começa o dia com muito pique, então é melhor se adiantar se precisa resolver qualquer assunto pessoal. À noite, porém, misturar amizade e dinheiro pode acabar em prejuízo. A Lua Nova favorece seu foco para colocar o serviço em dia na parte da manhã. À tarde, a Lua se muda para Touro e ajuda você a correr atrás de uma grana mais do que merecida! Há chance de receber uma grana ou fechar negócio lucrativo. A dois, o ciúme pode dar as caras, então vá com calma. Se o crush anda enrolando, repense esse lance e veja se vale mesmo a pena.

Touro

A Lua Nova favorece tarefas e obrigações que podem ser feitas a sós pela manhã. A Lua se muda para o seu signo à tarde e traz mais foco para batalhar pelos seus objetivos. Talvez seu pique ande meio devagar logo cedo, mas isso muda rapidinho. Com Lua e Plutão se desentendendo à noite, atritos podem surgir e é melhor não contar muito com os outros. Os astros prometem momentos animados ao lado do par, mas também há sinal de críticas à noite. A paquera talvez surpreenda e fica mais fácil tomar a iniciativa. Só diminua um pouco as expectativas mais tarde.

Gêmeos

As amizades contam com ótimas vibes pela manhã, mas depois o seu pique pode cair e a vontade de se isolar talvez fale mais alto. Planos para uma viagem pedem atenção extra à noite. Fica mais fácil sair da sua zona de conforto e se aventurar em um novo trabalho pela manhã. À tarde, com a Lua infernizando o seu astral, o seu pique pode diminuir. Por outro lado, a intuição manda avisos importantes e vale ouvir um pressentimento. A inquietação pode trazer desgastes para o romance à noite. Na paquera, um crush que mora longe pode decepcionar.

Câncer

Sextou, mas seu foco estará na carreira logo cedo. A Lua Nova ajuda você a mostrar do que é capaz quando se envolve em alguma coisa. Depois, a Lua entra em Touro e o astral fica mais descontraído, favorecendo projetos em equipe. A noite traz um astral meio tenso com os amigos, então drible uma briga e não perca a calma. Aproveite o momento de descanso para repor as energias. Valorize os pontos em comum com o par e não deixe um desentendimento virar uma bola de neve. Se o coração está vago, talvez seja melhor adiar um flerte.

Leão

Tarefas que envolvem viagem, contato com pessoas de longe ou colaboração de terceiros correm melhor pela manhã. A Lua em Touro destaca sua ambição à tarde, o que ajuda a mergulhar no serviço e colocar as mãos na massa. Viagem ou estudos contam com ótimas vibes logo cedo. À noite, Lua e Plutão se estranham e talvez não seja tão fácil se entender com os outros, ainda mais se não pegar leve nas críticas. O astral não será dos mais harmoniosos com o par à noite, então tente evitar atritos que podem azedar a convivência com quem ama.

Virgem

Sextou com a Lua Nova favorecendo recomeços, então aproveite para encerrar o que estava pendente. Depois, o astral fica mais leve, mas a saúde talvez precise de atenção à noite, ainda mais se exagerar na hora de se divertir. Vai sobrar energia para mergulhar no serviço logo cedo, então evite se distrair. Depois do almoço, as vibes são positivas para agir em equipe, trocar informações e aprender mais com os colegas. A conquista pode surpreender logo cedo se explorar seu poder de atração. Bom humor e animação deixam o romance ainda melhor.

Libra

Antecipe as tarefas que envolvem a participação de outras pessoas, pois elas correm melhor pela manhã. A Lua se muda para Touro depois do almoço e sobra concentração para cuidar de tarefas feitas a sós. Sua intuição ganha um reforço das estrelas mais tarde. Abra o olho se o seu sexto sentido mandar um aviso sobre algo ou alguém. Mas será preciso paciência à noite pra fechar a sexta numa boa. O romance ganha um toque de sensualidade, mas uma briga não está descartada à noite. Olhe mais ao redor se ainda está na pista e dê uma chance ao crush.

Escorpião

Adiante os cuidados com a saúde, pois as vibes serão mais positivas logo cedo. Fica mais fácil mergulhar nas tarefas pela manhã, já que será capaz de manter a concentração. À tarde, a Lua em Touro sinaliza good vibes para parcerias ou tarefas feitas com a colaboração dos colegas. Os relacionamentos entram em destaque mais tarde e é hora de dar um chega pra lá na solidão. Se anda sonhando com um novo amor, confie no seu charme e não deixe um amor antigo atrapalhar. Há sinal de sintonia, mas o ciúme dás as caras à noite.

Sagitário

A Lua Nova em seu paraíso astral turbina sua sorte logo cedo e vale até fazer uma fezinha, mesmo que seja um sorteio nas redes sociais! Você conta com mais habilidade para lidar com colegas, clientes e contatos pela manhã. Mas a entrada da Lua em Touro à tarde pede mais concentração nas tarefas. Pode chover serviço no seu colo, mas você vai dar conta de tudo se não se distrair pelo caminho.Com tanta coisa acontecendo, a paquera se desenvolve melhor logo cedo. À noite, assuntos de rotina podem tirar o seu foco da vida amorosa e esfriar o romance.

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