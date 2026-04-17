Menu
Menu Busca sexta, 17 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Justiça

Réu não aparece e julgamento sobre assassinato de 'Dan Dan' segue em Campo Grande

O crime ocorreu em julho de 2020, em um conjunto habitacional localizado no bairro Jardim Noroeste; o acusado, conhecido como "Gabriel do Tiradentes", está com mandado de prisão em aberto

17 abril 2026 - 09h12Vinícius Santos
Cadeira do réu vazia - Foto: Vinícius Santos / JD1Cadeira do réu vazia - Foto: Vinícius Santos / JD1  

Sem a presença do réu, é julgado nesta sexta-feira (17) o caso do assassinato de Daniel Silvestre da Cruz, 28 anos, conhecido como “Dan Dan”, em Campo Grande. O julgamento acontece mesmo com o acusado foragido.

Gabriel Rondon da Silva, conhecido como “Gabriel do Tiradentes”, não compareceu ao júri popular. Contra ele há mandado de prisão em aberto, e ele é considerado foragido da Justiça. Ainda assim, os trabalhos seguem normalmente no Tribunal do Júri.

O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de julho de 2020, em um conjunto habitacional localizado na esquina das ruas Ariado e da Conquista, no bairro Jardim Noroeste. Conforme a denúncia, o acusado teria agido por motivo torpe, executando a vítima por vingança, já que Daniel era suspeito de ter matado um familiar dele.

Ao abrir a sessão, o juiz presidente do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos, explicou aos jurados a ausência do acusado. “Não temos o acusado, porque ele não apareceu. Já possui passagens e condenação, e está na condição de foragido com mandado de prisão”, declarou o magistrado.

Durante a sustentação da acusação, a promotora de Justiça Dafne Prado Saba, representando o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), destacou a brutalidade do crime. “Cena de horror, nenhuma família merece perder alguém de forma tão brutal”, afirmou, ao relembrar que a vítima foi morta com três tiros.

Já a defesa, representada pelo defensor público estadual Rodrigo Antônio Stochiero, afirmou que não conseguiu contato com o acusado e deve sustentar a tese de negativa de autoria, negando o envolvimento dele no crime.

O julgamento acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri, e a decisão deve ser anunciada ainda hoje, após a deliberação do Conselho de Sentença.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Promotora de Justiça e juiz durante o julgamento - Foto: JD1
Justiça
Acusado de matar 'Dan Dan' a tiros no Jardim Noroeste é absolvido pela Justiça
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
Homem pega 12 anos de prisão por matar jovem a tiros no Jardim Colúmbia
Em Campo Grande, o serviço ocorre no Memorial da Cultura
Justiça
Com prazo de regularização chegando ao fim, TRE-MS terá atendimento no fim de semana
Carro foi periciado - Foto: Divulgação / PCMS
Polícia
Polícia identifica motorista de acidente que deixou mãe e filho em estado grave no Noroeste
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Passageira perde velório da mãe após atraso e empresa é condenada a indenizar em MS
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal de Campo Grande vota três projetos e dois vetos em sessão desta quinta
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Até o final de novembro de 2025, o Cartório de Sucessões registrou a distribuição de 140 petições iniciais
Justiça
Defensoria de MS agiliza processos de inventário com sistema em projeto piloto
Promotora de Justiça Gabriela Rabelo Vasconcelos - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
Assassinato de crianças em Campo Grande é 'nefasto e estarrecedor', diz promotora

Mais Lidas

Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Justiça
Preso por matar a ex em Campo Grande, homem briga na Justiça com a filha por bens
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/4/2026