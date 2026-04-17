Réu não aparece e julgamento sobre assassinato de 'Dan Dan' segue em Campo Grande

Sem a presença do réu, é julgado nesta sexta-feira (17) o caso do assassinato de Daniel Silvestre da Cruz, 28 anos, conhecido como “Dan Dan”, em Campo Grande. O julgamento acontece mesmo com o acusado foragido.

Gabriel Rondon da Silva, conhecido como “Gabriel do Tiradentes”, não compareceu ao júri popular. Contra ele há mandado de prisão em aberto, e ele é considerado foragido da Justiça. Ainda assim, os trabalhos seguem normalmente no Tribunal do Júri.

O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de julho de 2020, em um conjunto habitacional localizado na esquina das ruas Ariado e da Conquista, no bairro Jardim Noroeste. Conforme a denúncia, o acusado teria agido por motivo torpe, executando a vítima por vingança, já que Daniel era suspeito de ter matado um familiar dele.

Ao abrir a sessão, o juiz presidente do Tribunal do Júri, Aluízio Pereira dos Santos, explicou aos jurados a ausência do acusado. “Não temos o acusado, porque ele não apareceu. Já possui passagens e condenação, e está na condição de foragido com mandado de prisão”, declarou o magistrado.

Durante a sustentação da acusação, a promotora de Justiça Dafne Prado Saba, representando o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), destacou a brutalidade do crime. “Cena de horror, nenhuma família merece perder alguém de forma tão brutal”, afirmou, ao relembrar que a vítima foi morta com três tiros.

Já a defesa, representada pelo defensor público estadual Rodrigo Antônio Stochiero, afirmou que não conseguiu contato com o acusado e deve sustentar a tese de negativa de autoria, negando o envolvimento dele no crime.

O julgamento acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri, e a decisão deve ser anunciada ainda hoje, após a deliberação do Conselho de Sentença.

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