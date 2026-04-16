Polícia identifica motorista de acidente que deixou mãe e filho em estado grave no Noroeste

O empenho investigativo da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande resultou na identificação do motorista envolvido em um grave acidente de trânsito que deixou uma mulher, de 26 anos, e seu filho, de 11 anos, gravemente feridos no bairro Jardim Noroeste.

A colisão ocorreu na segunda-feira (13/4), no cruzamento das ruas Osasco e Flores da Cunha, e envolveu uma motocicleta e um veículo GM/Onix. Após o impacto, o condutor teria deixado o local.

As vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande. Logo após o acidente, a Polícia Civil iniciou as investigações e, com base na análise de imagens de câmeras de segurança da região, conseguiu identificar a placa do veículo envolvido.

O automóvel estava registrado em nome de um comerciante do ramo de veículos, que informou já tê-lo vendido. A partir dessas informações, os investigadores rastrearam sucessivas transferências até chegar ao atual possuidor do carro, um homem de 34 anos, irmão do condutor.

O suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia na tarde de terça-feira (14). O veículo também foi encontrado em uma funilaria, onde havia sido deixado para reparos. A perícia confirmou a identificação do automóvel, constatando danos compatíveis com o impacto da colisão.

Em interrogatório, o condutor afirmou que não deixou o local do acidente, alegando que permaneceu até o socorro das vítimas. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

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