CHOQUE prende dupla suspeita de invadir casa e furtar armas de CAC em Campo Grande

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) prenderam dois homens suspeitos de envolvimento no furto de armas de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) no bairro Vila Nasser, em Campo Grande. Parte do armamento subtraído foi recuperada durante a ação policial.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada via 190 após o registro de um furto em uma residência. No local, o proprietário relatou que estava fora de casa há alguns dias por motivo de mudança e foi informado por um parente sobre sinais de arrombamento.

Ao retornar, constatou que a cerca elétrica havia sido rompida e havia marcas de escalada no muro. No interior do imóvel, o cofre onde eram armazenadas armas de fogo registradas e munições foi arrombado, e diversos itens foram levados. O caso foi registrado na DERF – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram subtraídos um fuzil calibre 5.56, rifles, pistolas, um revólver, além de munições e outros objetos de valor.

Durante diligências na região, moradores informaram aos policiais sobre a presença de um suspeito que circulava nas imediações em atitude considerada suspeita. Em patrulhamento, a equipe localizou dois homens com características semelhantes às repassadas.

Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com os abordados e não havia mandados de prisão em aberto. No entanto, um dos suspeitos, conhecido pelo apelido de “Corumbá”, acabou sendo identificado como apontado por populares.

Em conversa com os policiais, ele teria confessado participação no crime, afirmando que ele e o comparsa monitoraram a residência por alguns dias antes de cometer o arrombamento.

Segundo o relato, a dupla inicialmente pretendia furtar fios de energia, mas acabou invadindo o imóvel e arrombando o cofre, de onde levaram as armas e munições ao longo de dias consecutivos.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito relatou que parte das armas foi vendida na região, incluindo negociações envolvendo entorpecente como forma de pagamento, além da participação de terceiros na receptação do armamento.

Com base nas informações, os policiais foram até um endereço na Rua Atílio Banduc, onde realizaram buscas no interior do imóvel. No local, foram encontrados acessórios de armamento, munições de diversos calibres e um revólver calibre .357 com registro da vítima, além de outros itens relacionados ao furto.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão, foram informados de seus direitos constitucionais e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos e possíveis receptadores das armas furtadas.

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