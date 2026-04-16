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Mulher é socorrida com lesões após agressões do filho durante discussão em Maracaju

O rapaz foi preso em uma ação da Polícia Militar no bairro Fortaleza, e foi constatado que ele já possui histórico de violência doméstica

16 abril 2026 - 10h54Vinícius Santos
Ocorrência atendida pelo 15&ordm; BPM - Foto: DivulgaçãoOcorrência atendida pelo 15º BPM - Foto: Divulgação  

Uma mulher, de 40 anos, foi hospitalizada na madrugada desta quinta-feira (16) após ser agredida pelo próprio filho, de 21 anos, em Maracaju. O caso foi registrado como violência doméstica e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 04h05, em uma residência localizada na rua Dr. Hilário, na Vila Juquita.No local, os policiais encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros.

Ela apresentava um corte no braço direito, hematomas na região da cabeça e relatava dores no peito. A mulher foi encaminhada ao Hospital Soriano Corrêa para atendimento médico.

Conforme o relato da vítima, as agressões teriam começado após uma discussão com o filho, que passou a desferir socos e chutes contra ela. Após o ataque, o jovem fugiu da residência.

A Polícia Militar realizou buscas na região do bairro Fortaleza e localizou o suspeito, que foi abordado e detido. Ainda segundo a corporação, o homem já possui histórico de envolvimento em casos de violência doméstica. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para investigação.

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