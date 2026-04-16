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Homem é esfaqueado durante tentativa de assalto no bairro Nova Lima

Ao tentar se desvencilhar da ação, a vítima acabou atingida por um golpe de faca nas costas

16 abril 2026 - 08h26Vinícius Santos
Viatura da PM deixando o CRS Nova Bahia - IlustrativaViatura da PM deixando o CRS Nova Bahia - Ilustrativa   (Nova Lima News)

Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado ao ser vítima de uma tentativa de assalto no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (15) e atendido pela Polícia Militar.

Conforme o registro, a vítima teria acabado de sair da UPA Nova Bahia e passou por uma conveniência nas proximidades. Em seguida, ele informou que seguiu até uma área de mata aos fundos da Travessa Manoel Pereira da Silva, no cruzamento com a Travessa Francisco de Oliveira Barbosa, onde entrou para urinar.

Nesse momento, ele foi surpreendido por um homem que o abordou pelas costas e anunciou o roubo, exigindo o celular. Ao tentar se desvencilhar da ação, a vítima acabou atingida por um golpe de faca nas costas.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local e pedir ajuda a populares. Uma pessoa que estava nas imediações prestou os primeiros socorros e o levou até a unidade de saúde.

Na UPA, ele foi atendido pela médica plantonista, medicado, tendo recusado permanecer em observação, conforme orientação da equipe médica. Ele estava consciente e orientado no momento do atendimento e informou aos policiais o que havia ocorrido, mas não demonstrou interesse em comparecer à delegacia.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado no CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada) para apuração e providências futuras.

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