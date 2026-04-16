Homem é esfaqueado durante tentativa de assalto no bairro Nova Lima

Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado ao ser vítima de uma tentativa de assalto no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (15) e atendido pela Polícia Militar.

Conforme o registro, a vítima teria acabado de sair da UPA Nova Bahia e passou por uma conveniência nas proximidades. Em seguida, ele informou que seguiu até uma área de mata aos fundos da Travessa Manoel Pereira da Silva, no cruzamento com a Travessa Francisco de Oliveira Barbosa, onde entrou para urinar.

Nesse momento, ele foi surpreendido por um homem que o abordou pelas costas e anunciou o roubo, exigindo o celular. Ao tentar se desvencilhar da ação, a vítima acabou atingida por um golpe de faca nas costas.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do local e pedir ajuda a populares. Uma pessoa que estava nas imediações prestou os primeiros socorros e o levou até a unidade de saúde.

Na UPA, ele foi atendido pela médica plantonista, medicado, tendo recusado permanecer em observação, conforme orientação da equipe médica. Ele estava consciente e orientado no momento do atendimento e informou aos policiais o que havia ocorrido, mas não demonstrou interesse em comparecer à delegacia.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado no CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada) para apuração e providências futuras.

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