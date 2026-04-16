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Princípio de incêndio em apartamento no Coopharadio mobiliza bombeiros em Campo Grande

O fogo teria começado na região onde havia um equipamento elétrico instalado, possivelmente um ventilador portátil

16 abril 2026 - 09h11Vinícius Santos
Bombeiros no local - Foto: WhatsApp / JD1 Bombeiros no local - Foto: WhatsApp / JD1  

Na manhã desta quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um princípio de incêndio em um apartamento residencial no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

Um casal que estava no local precisou ser atendido pelos bombeiros por inalação de fumaça. Conforme levantamentos iniciais, o fogo teria começado na região onde havia um equipamento elétrico, possivelmente um ventilador portátil. A causa exata do incêndio ainda será apurada pela perícia.

A movimentação chamou a atenção de moradores do condomínio, que acompanharam o trabalho das equipes no local. A ocorrência segue em atualização e novos detalhes podem ser divulgados a qualquer momento.

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