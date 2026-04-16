Princípio de incêndio em apartamento no Coopharadio mobiliza bombeiros em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (16), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um princípio de incêndio em um apartamento residencial no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

Um casal que estava no local precisou ser atendido pelos bombeiros por inalação de fumaça. Conforme levantamentos iniciais, o fogo teria começado na região onde havia um equipamento elétrico, possivelmente um ventilador portátil. A causa exata do incêndio ainda será apurada pela perícia.

A movimentação chamou a atenção de moradores do condomínio, que acompanharam o trabalho das equipes no local. A ocorrência segue em atualização e novos detalhes podem ser divulgados a qualquer momento.

Ocorrência em atendimento

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também