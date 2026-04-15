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Festa do Queijo é lançada nesta quarta-feira com novidade na Expogrande

A programação será realizada em dois dias

15 abril 2026 - 12h54Da redação, com assessoria
Festa do QueijoFesta do Queijo   (Ana Paula Fernandes/PMCG)

O estande da Prefeitura de Campo Grande (PrefCG), montado na Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho lança a 9ª edição da Festa do Queijo nesta quarta-feira (15), a partir das 19h.

Tradicional no calendário do distrito de Rochedinho, a festa é realizada anualmente no mês de maio, antecedendo o Dia das Mães. Neste ano, a programação traz uma novidade: o evento será realizado em dois dias, 8 e 9 de maio, ampliando a oportunidade de participação do público.

O lançamento marca o início da programação de uma das iniciativas mais representativas da gastronomia sul-mato-grossense, reunindo produtores, parceiros e o público para a apresentação oficial da nova edição. Um dos destaques deste ano é a participação dos alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que estarão como expositores, apresentando produtos desenvolvidos durante as atividades pedagógicas.

De acordo com o diretor da escola e organizador da festa, Francisley Galdino, a proposta é fortalecer a integração entre educação, produção e comunidade. “A participação dos alunos como expositores valoriza o aprendizado na prática e mostra a qualidade do que é produzido na escola. Além disso, a ampliação da festa para dois dias é uma forma de atender melhor o público e fortalecer ainda mais essa tradição de Rochedinho”, destacou.

Após a solenidade de apresentação e abertura, a programação segue com atrações culturais voltadas para o público infantil e adulto, contribuindo para o clima festivo do evento.

No estande, a ação é promovida de forma integrada pelas secretarias municipais de Articulação Regional (Sear), de Cultura e Turismo (Fundac) e de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades), reforçando o trabalho conjunto voltado à valorização da produção local.

Serviço
Local: Estande da Prefeitura de Campo Grande (PrefCG), na Expogrande – Parque de Exposições Laucídio Coelho
Data: Quarta-feira, 15 de abril
Horário: 19h

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