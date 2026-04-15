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Mulher é enganada por falso servidor do INSS e sofre golpe com empréstimo em Campo Grande

Conforme a ocorrência, o golpista orientou o download de um aplicativo, que teria permitido acesso às contas da vítima, resultando em movimentações financeiras indevidas

15 abril 2026 - 09h11Vinícius Santos
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 51 anos procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe que resultou em empréstimos e movimentações financeiras fraudulentas, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima recebeu uma ligação em seu celular, proveniente de um número com DDD (11), em que o interlocutor se passou por servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Durante a conversa, foi informado que o marido dela teria sido denunciado por supostamente continuar trabalhando mesmo estando afastado e recebendo benefício previdenciário.

Na sequência, o golpista orientou a mulher a baixar um aplicativo chamado “Agendamento INSS” e realizar um cadastro, sob a justificativa de que seria necessário para um atendimento futuro. Após seguir as instruções, a ligação foi encerrada.

Pouco tempo depois, um dos filhos da vítima chegou à residência e foi informado sobre o ocorrido. Suspeitando de fraude, ele tentou desinstalar o aplicativo no celular da mãe e percebeu que o sistema apresentava instabilidade e restrições de acesso, inclusive a outros aplicativos do aparelho.

Ao conseguir remover o aplicativo, o filho verificou o aplicativo bancário da vítima e identificou movimentações suspeitas. Segundo o boletim de ocorrência, foram realizados um empréstimo no valor de R$ 1.000,00, a utilização de limite de cheque especial de R$ 1.796,00 e um saque de R$ 603,00, resultando em prejuízo e saldo devedor.

Ainda conforme o registro, parte dos valores teria sido transferida via PIX para um CNPJ supostamente sediado no estado do Rio de Janeiro. A vítima compareceu para registrar o caso, que foi formalizado no Centro Integrado de Polícia Especializada (Ceopol) e segue sob investigação da Polícia Civil.

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