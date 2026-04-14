Jovem de 22 anos é morto a facadas após discussão em Ponta Porã

O jovem Diego Manuel Nunes Cavalheiro, de 22 anos, foi morto na madrugada desta terça-feira (14) em Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.
Segundo informações iniciais, ele foi atingido por golpes de faca após uma discussão com outro homem. A vítima chegou a ser socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo apresentava múltiplas perfurações e foi encaminhado para exame pericial.
De acordo com o Ponta Porã News, o óbito foi confirmado após a chegada ao hospital. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.
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