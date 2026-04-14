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Cultura

"Da ponte pra cá": Projeto leva oficinas de rap a escolas públicas da Capital

Projeto visa transformar vivências em rima e expressão entre crianças e adolescentes

14 abril 2026 - 18h12Gabrielly Gonzalez
Entre rimas improvisadas e batidas que ecoam histórias, crianças e adolescentes descobrem no rap muito mais do que música.Entre rimas improvisadas e batidas que ecoam histórias, crianças e adolescentes descobrem no rap muito mais do que música.   (Foto por Manu Komiyama)

Com a proposta de aproximar o universo do rap de crianças e adolescentes, o projeto “Da ponte pra cá, da escola pra lá” realiza mais uma edição em Campo Grande, promovendo oficinas de ritmo e poesia para estudantes da rede pública.

Nesta quarta edição, estão previstas cinco oficinas em quatro escolas da Capital. A programação começou nesta terça-feira (14), na Escola Municipal Oliva Enciso. Na quarta-feira (15), a atividade será realizada na Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa. Já no dia 27, o projeto passa pela Escola Municipal Antônio José Paniago, com oficinas nos períodos da manhã e tarde, e encerra no dia 30, na Escola Municipal Abel Freire de Aragão.

A coordenadora geral, Serena MC, destaca que a proposta vem sendo adaptada conforme a realidade dos participantes, com foco na poesia e oralidade como ferramentas de expressão e valorização das identidades. A iniciativa também dialoga com a cultura do slam, que tem ganhado visibilidade no país.

O projeto se baseia na Paulo Freire, utilizando princípios da pedagogia libertadora para conectar o ensino formal com as vivências dos alunos, priorizando conteúdos significativos e alinhados à realidade dos territórios.

Desde sua criação, em 2024, a ação já impactou mais de mil crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Além da Capital, o projeto passou por cidades como Terenos, Nioaque, Coxim, Nova Andradina, Dourados e Corumbá. Em uma das edições, também levou oficinas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em unidades de internação.

Voltada para jovens de 8 a 18 anos, a iniciativa contempla escolas, institutos e organizações sociais, ampliando experiências culturais e incentivando a expressão artística por meio do hip-hop. O projeto conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, além da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e do Ministério da Cultura.

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