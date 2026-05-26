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Cultura

Curta sul-mato-grossense une poesia, ancestralidade e inclusão em pré-estreia gratuita na UFMS

"A Trovadora e a Poeta" terá sessão especial com cine-debate sobre memória, envelhecimento e saberes populares

26 maio 2026 - 17h40Taynara Menezes
Misturando ficção e realidade, o filme acompanha o encontro entre uma jovem indígena recém-chegada à Capital Misturando ficção e realidade, o filme acompanha o encontro entre uma jovem indígena recém-chegada à Capital   (Foto: Divulgação)

O curta-metragem A Trovadora e a Poeta ganha pré-estreia gratuita na próxima quinta-feira (28), em Casa de Ciência e Cultura da UFMS, com uma proposta que mistura cinema, poesia e troca de experiências entre gerações. A pré-inscrição é feita nesse link.

A sessão acontece das 15h às 17h e será seguida de um cine-debate com participação da atriz e roteirista Gleycielle Nonato Guató, da trovadora Terezinha Pantaneira e do diretor Marcus Teles.

Misturando ficção e realidade, o filme acompanha o encontro entre uma jovem indígena recém-chegada à Capital e uma senhora cadeirante que transforma vivências e desafios em poesia popular. Interpretando versões de si mesmas, as protagonistas conduzem uma narrativa marcada por ancestralidade, pertencimento e resistência cotidiana.

Dirigido e corroteirizado por Marcus Teles, o curta foi construído a partir das histórias reais das personagens. Aos 77 anos, Terezinha Pantaneira estreia no cinema levando para as telas sua trajetória de superação após enfrentar o câncer e as sequelas da Covid-19.

A produção também traz reflexões sobre identidade e a relação do povo Guató com as águas do Pantanal, valorizando memórias, cultura popular e inclusão.

Após a pré-estreia, o filme terá sessões em escolas dos distritos de Anhanduí e Rochedinho.

O projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, com execução da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura.

Serviço
Pré-estreia do curta “A Trovadora e a Poeta”
 Casa de Ciência e Cultura da UFMS
 Quinta-feira, 28 de maio
 Das 15h às 17h

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