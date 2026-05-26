Revoada Cultural leva música, arte e gastronomia ao centro de Campo Grande

Evento terá apresentações de hip hop, samba, rock, forró e atrações culturais nos dias 30 e 31 de maio, no cruzamento das ruas Maracaju e 14 de Julho

26 maio 2026 - 10h10Vinicius Costa
Marlon Maciel e grupo Trem Pantaneiro é uma das atrações confirmadas

A região central de Campo Grande recebe nos dias 30 e 31 de maio a Revoada Cultural, evento gratuito que levará mais de 1.400 minutos de programação artística para a Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho.

A programação reúne apresentações de samba, forró, sertanejo caipira, MPB, hip hop, rap, rock, reggae e dança urbana, além de batalhas de rima, feira cultural, gastronomia, artesanato e intervenções artísticas. O evento contará com atrações locais e nacionais.

Entre os destaques está o rapper GOG, considerado um dos principais nomes da história do hip hop brasileiro. Coletivos culturais e artistas de Mato Grosso do Sul também participam das atividades ao longo dos dois dias.

Segundo a organização, a proposta da Revoada Cultural é incentivar a ocupação cultural e urbana da região central de Campo Grande, ampliando o acesso gratuito à cultura e promovendo a convivência entre diferentes públicos e manifestações artísticas.

Confira a programação:

SÁBADO - 30 DE MAIO

10h00 — Cortejo da Revoada
12h20 — Marlon Maciel e grupo Trem Pantaneiro
13h25 — Gabriel Chiad
14h25 — Lara Tango + Dança Urbana
14h55 — Engenheiro Edson
15h50 — Pantanal de Lino (Salim)
16h30 — Sandim + Manuzera + Lauren Cury
17h35 — Juci Ibanez
18h25 — Coletivo Rabiscada
18h35 — Slam + Batalha
19h50 — Magão convida Falange da Rima
20h50 — Coletivo Rabiscada
21h15 — GOG convida Bros MCs
22h15 — Anarandá convida Katú Mirim
23h05 — DJ Shabba

DOMINGO - 31 DE MAIO

12h20 — Orquestra UFMS
12h55 — Marcelus e Marcela — Mar & Mar
13h50 — Lara Árabe + Kpop
14h20 — DJ Lady Afro
15h05 — Ana Lua e Pedro Espíndola
16h00 — Kalu
16h50 — Coletivo Soul Art
17h10 — Roda de Samba da Revoada
18h30 — Karla Coronel
19h30 — Forró Flor de Pequi + Rolê da Dança
20h30 — Coletivo Soul Art
20h50 — Beget de Lucena
21h55 — Gabriel Noah
22h55 — Corvo e os malditos do Cerrado

