Campo Grande recebe congresso nacional sobre conservação da biodiversidade

Campo Grande recebe, a partir desta terça-feira (26), o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), promovido pelo Bioparque Pantanal em parceria com a entidade nacional. O evento reúne estudantes, pesquisadores e profissionais de diversas regiões do país para discutir conservação ambiental, ciência e gestão da biodiversidade.

Com o tema “Um mergulho na conservação: ciência, sociedade e meio ambiente”, o congresso terá programação voltada à troca de experiências e atualização técnica sobre os desafios enfrentados por zoológicos e aquários brasileiros. Palestras, mesas-redondas e minicursos integram as atividades previstas ao longo dos próximos dias.

Segundo a organização, o encontro busca fortalecer a integração entre ciência, educomunicação e gestão ambiental, além de incentivar a construção de estratégias voltadas à preservação da fauna e dos ecossistemas.

O congresso, que segue até o dia 30, acontece no Bioparque Pantanal e deve reunir profissionais de diferentes áreas ligadas à conservação da biodiversidade. A expectativa é ampliar conexões institucionais e compartilhar experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país.

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