Menu
Menu Busca terça, 26 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Meio Ambiente

Campo Grande recebe congresso nacional sobre conservação da biodiversidade

Programação inclui palestras, minicursos e mesas-redondas sobre meio ambiente

26 maio 2026 - 10h54Vinicius Costa
Bioparque PantanalBioparque Pantanal   (Reprodução)

Campo Grande recebe, a partir desta terça-feira (26), o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), promovido pelo Bioparque Pantanal em parceria com a entidade nacional. O evento reúne estudantes, pesquisadores e profissionais de diversas regiões do país para discutir conservação ambiental, ciência e gestão da biodiversidade.

Com o tema “Um mergulho na conservação: ciência, sociedade e meio ambiente”, o congresso terá programação voltada à troca de experiências e atualização técnica sobre os desafios enfrentados por zoológicos e aquários brasileiros. Palestras, mesas-redondas e minicursos integram as atividades previstas ao longo dos próximos dias.

Segundo a organização, o encontro busca fortalecer a integração entre ciência, educomunicação e gestão ambiental, além de incentivar a construção de estratégias voltadas à preservação da fauna e dos ecossistemas.

O congresso, que segue até o dia 30, acontece no Bioparque Pantanal e deve reunir profissionais de diferentes áreas ligadas à conservação da biodiversidade. A expectativa é ampliar conexões institucionais e compartilhar experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande
Meio Ambiente
Capital recebe congresso nacional sobre conservação da biodiversidade no Bioparque Pantanal
A operação resultou em autos administrativos e multas ambientais
Meio Ambiente
Aves resgatadas recebem cuidados e ganham nova chance de vida em Três Lagoas
Tribunal de Justiça aprova instalação de Vara Ambiental em Bonito
Meio Ambiente
Tribunal de Justiça aprova instalação de Vara Ambiental em Bonito
Animal com a equipe de resgate
Meio Ambiente
Onça capturada é batizada de 'Corumbella' e será monitorada no Pantanal
O Remote Immersion reúne nesta edição cerca de 275 profissionais de 18 países
Meio Ambiente
MS reforça turismo de natureza e participa da 4ª edição de evento internacional no Panamá
Floresta amazônica
Meio Ambiente
Brasil reduz em 42% perdas florestais em 2025, aponta estudo
Foto: Divulgação/Catalogando Aventuras
Oportunidade
Congresso de aventura em Aquidauana reúne especialistas e experiências no Pantanal
Animais fortalecem estudos científicos
Meio Ambiente
Bioparque faz resgate de peixes após queda de oxigênio no Rio Miranda
Foto: Reprodução
Meio Ambiente
Prêmio nacional reconhece Bonito como destaque no ecoturismo
Polo Sebrae de Ecoturismo, localizado na Unidade Regional do Sebrae/MS em Bonito
Meio Ambiente
Polo do Sebrae em Bonito busca certificação Lixo Zero

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Militares e socorristas do Samu atuaram na reversão da PCR
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente com carro em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital