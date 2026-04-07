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Meio Ambiente

Polo do Sebrae em Bonito busca certificação Lixo Zero

Unidade já desvia 86% dos resíduos e precisa chegar a 90% para obter selo

07 abril 2026 - 13h50Sarah Chaves    atualizado em 07/04/2026 às 17h08
Polo Sebrae de Ecoturismo, localizado na Unidade Regional do Sebrae/MS em BonitoPolo Sebrae de Ecoturismo, localizado na Unidade Regional do Sebrae/MS em Bonito   (Divulgação)

Em Bonito, destino conhecido pelo ecoturismo, o Polo Sebrae de Ecoturismo iniciou a implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos com meta de obter a certificação Lixo Zero. A ação faz parte de uma estratégia do Sebrae/MS voltada à sustentabilidade no setor.

O trabalho começou com um diagnóstico sobre a geração e o descarte de resíduos no prédio. A partir disso, foram implantadas medidas como separação por tipo de material, reorganização dos pontos de descarte e capacitação de funcionários e terceirizados para triagem e pesagem dos resíduos.

Segundo o gerente regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, a iniciativa busca alinhar prática e proposta do espaço. “Estamos em um polo de ecoturismo e isso exige coerência entre discurso e prática ambiental. Agora estruturamos esse processo para buscar a certificação e também levar esse modelo para outras unidades”, afirmou.

A certificação Lixo Zero prevê reduzir ao máximo o envio de resíduos para aterros ou incineração. A meta é desviar pelo menos 90% do material, com ações como redução, reutilização, reciclagem, compostagem e logística reversa.

Atualmente, o Polo já alcança cerca de 86% de desvio de resíduos do aterro. Para chegar à certificação, é necessário atingir o mínimo de 90%.

O processo tem apoio da consultoria Ciclo Azul, responsável por orientar a implantação. O sistema inclui separação por categorias, coleta por setor, triagem, pesagem e encaminhamento para destinação adequada. Os dados são registrados para controle e acompanhamento dos resultados.

A iniciativa segue diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prioriza a redução e o reaproveitamento de materiais.

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