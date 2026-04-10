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Meio Ambiente

Prêmio nacional reconhece Bonito como destaque no ecoturismo

Destino segue como referência em conservação e turismo responsável

10 abril 2026 - 12h12Da redação, com assessoria
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Pela 19ª vez, Bonito foi escolhido como o melhor destino de ecoturismo do Brasil no prêmio “O Melhor de Viagem e Turismo 2025/2026”. O destaque, mais uma vez, está ligado ao modelo de preservação ambiental adotado na região, que se tornou referência nacional quando o assunto é turismo aliado à sustentabilidade.

Ao longo dos anos, o destino se consolidou com práticas que priorizam o controle de visitantes, a conservação dos recursos naturais e a recuperação de áreas degradadas. Esse conjunto de ações ajuda a manter rios limpos, biodiversidade preservada e atividades turísticas com baixo impacto ambiental.

Entre os exemplos desse modelo está a Nascente Azul, um dos atrativos mais visitados da região. O local reúne iniciativas voltadas à recuperação ambiental e à inclusão, com estrutura pensada para permitir que diferentes públicos tenham acesso às atividades em meio à natureza, sem comprometer o ambiente.

O espaço conta com adaptações que facilitam a circulação e o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, como rampas, trilhas acessíveis e equipamentos específicos para atividades na água. Também há recursos voltados a visitantes com deficiência visual, como acompanhamento guiado.

Mais do que a visitação, o foco está em garantir que o turismo aconteça de forma responsável. A proposta é equilibrar o uso dos espaços naturais com a preservação, mantendo o ambiente protegido ao mesmo tempo em que permite experiências seguras e acessíveis.

Esse modelo tem sido apontado como um dos principais motivos para o reconhecimento contínuo do destino, reforçando a importância de práticas sustentáveis no turismo.

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