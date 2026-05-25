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Campo Grande terá plano para reduzir riscos em áreas vulneráveis

Iniciativa vai mapear regiões com maior exposição a alagamentos e deslizamentos e orientar ações preventivas na capital

25 maio 2026 - 18h10Taynara Menezes
As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo municípioAs regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município   (Foto: Divulgação)

Campo Grande vai receber apoio técnico e financeiro do Ministério das Cidades para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. O trabalho deve abranger cinco regiões da cidade consideradas mais vulneráveis a problemas urbanos.

A proposta prevê a contratação, pelo Governo Federal, de uma equipe técnica especializada responsável por diagnosticar áreas de risco e propor medidas de prevenção, especialmente em locais sujeitos a alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências que afetam a segurança da população.

A iniciativa busca antecipar situações de risco, permitindo que o poder público atue de forma preventiva antes que os problemas se agravem.

O plano será utilizado como instrumento de planejamento urbano, com identificação de áreas mais vulneráveis e indicação de estratégias para reduzir impactos, reforçar a prevenção e aprimorar a resposta do município em situações emergenciais.

As regiões atendidas ainda serão definidas em conjunto pelo município e representantes da sociedade, com base nas áreas de maior necessidade de intervenção.

“É importante que tenhamos conhecimento que o plano atuará em locais onde, por algum motivo, a situação coloca em risco a vida da pessoa. Ou seja, nem sempre uma área em que aparentemente não há perigo de desastre climático, por exemplo, é uma região em que o risco é excluído”, explicou o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Enéas Netto.

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