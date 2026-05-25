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Hospital universitário promove campanha solidária com álbuns da Copa

Projeto busca proporcionar momentos de alegria para crianças internadas e em atendimento

25 maio 2026 - 14h12Vinicius Costa
Álbum da Copa do Mundo de 2026Álbum da Copa do Mundo de 2026   (Panini)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian lançou a campanha “Golaço Solidário”, iniciativa voltada à arrecadação de recursos para compra de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo de 2026 destinados a crianças atendidas na unidade hospitalar.

A ação, promovida pelo Humap-UFMS/Ebserh, busca transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais acolhedor e leve para os pequenos pacientes. As doações são realizadas via Pix, em nome da Associação de Amigos do hospital, e serão utilizadas na aquisição dos materiais colecionáveis.

Segundo a organização, a proposta surgiu a partir da mobilização de colaboradores e apoiadores da unidade, utilizando o envolvimento popular com o futebol para estimular momentos de interação, entretenimento e socialização durante o período de internação e atendimento.

Um dos idealizadores da campanha, o gerente administrativo do hospital, Carlos Coimbra, afirmou que a iniciativa pretende criar experiências afetivas para as crianças e familiares dentro do ambiente hospitalar. “A ideia é levar entusiasmo, diversão e criar memórias positivas para as crianças e suas famílias”, destacou.

As primeiras entregas dos álbuns e figurinhas foram realizadas no dia 11 de maio, marcando o início das ações da campanha junto aos pacientes infantis atendidos pelo hospital.

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