Última parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Os proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento do IPVA 2026 devem ficar atentos: a quinta e última parcela do imposto vence nesta sexta-feira (29), encerrando o calendário de pagamento parcelado no Estado.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) alerta que o atraso gera multa e juros, além de impedir a regularização do veículo para o licenciamento anual, documento obrigatório para circulação. Neste ano, o IPVA pôde ser dividido em até cinco parcelas mensais. Já os contribuintes que escolheram o pagamento à vista tiveram desconto de 15%.

As guias podem ser emitidas de forma digital pelo portal da Sefaz e pela plataforma e-Fazenda. Atualmente, cerca de 870 mil veículos fazem parte da base tributável de Mato Grosso do Sul.

O Estado também mantém regras de isenção e descontos para categorias específicas, como veículos com mais de 15 anos de fabricação, táxis, ambulâncias, máquinas agrícolas e automóveis movidos a GNV. Pessoas com deficiência têm direito à redução de 60% no valor do imposto, conforme previsto em lei.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também