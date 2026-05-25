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Última parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Prazo encerra calendário do imposto; atraso gera multa, juros e pode impedir o licenciamento do veículo

25 maio 2026 - 14h39Taynara Menezes
Última parcela do IPVA vence essa semanaÚltima parcela do IPVA vence essa semana   (Bruno Rezende)

Os proprietários de veículos de Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento do IPVA 2026 devem ficar atentos: a quinta e última parcela do imposto vence nesta sexta-feira (29), encerrando o calendário de pagamento parcelado no Estado.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) alerta que o atraso gera multa e juros, além de impedir a regularização do veículo para o licenciamento anual, documento obrigatório para circulação. Neste ano, o IPVA pôde ser dividido em até cinco parcelas mensais. Já os contribuintes que escolheram o pagamento à vista tiveram desconto de 15%.

As guias podem ser emitidas de forma digital pelo portal da Sefaz e pela plataforma e-Fazenda. Atualmente, cerca de 870 mil veículos fazem parte da base tributável de Mato Grosso do Sul.

O Estado também mantém regras de isenção e descontos para categorias específicas, como veículos com mais de 15 anos de fabricação, táxis, ambulâncias, máquinas agrícolas e automóveis movidos a GNV. Pessoas com deficiência têm direito à redução de 60% no valor do imposto, conforme previsto em lei.

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