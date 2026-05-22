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Sebrae promove curso gratuito sobre uso de IA em pequenos negócios

Capacitação em Campo Grande ensinou empreendedores a usar ferramentas como ChatGPT em gestão, vendas e marketing

22 maio 2026 - 12h35Da redação, com assessoria
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Empreendedores de Campo Grande participaram nesta semana da Trilha Inteligência Artificial Aplicada às Micro e Pequenas Empresas, promovida pelo Sebrae em Mato Grosso do Sul. A capacitação gratuita apresentou aplicações práticas de ferramentas de Inteligência Artificial para áreas como gestão, marketing, vendas e atendimento ao cliente.

Com carga horária de 12 horas, o curso abordou o uso do ChatGPT para organização de dados, criação de conteúdos para redes sociais, estruturação de processos comerciais e utilização de comandos personalizados para automatizar tarefas do dia a dia.

Segundo a analista-técnica do Sebrae/MS, Giovanna Custódio, a proposta é ampliar o acesso dos pequenos negócios às ferramentas de IA e incentivar a transformação digital nas empresas.

Participantes relataram que a capacitação ajudou a identificar formas de automatizar processos e melhorar a produtividade. O analista de marketing Gutemberg Oliveira afirmou que buscou aprender mais sobre automação de funções e uso estratégico da Inteligência Artificial no trabalho.

Já o empreendedor Paulo Sérgio Lopes Cristaldo, do setor de alimentação, disse que as ferramentas podem auxiliar em atividades como organização de planilhas, controle de rendimento e estratégias para atrair clientes.

Além das aulas presenciais, o pacote “Destrava IA” também oferece conteúdos gratuitos online, como vídeos, cursos e materiais educativos sobre Inteligência Artificial para empresários interessados no tema.
 

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