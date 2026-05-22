Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Brasil

Deolane é transferida para presídio no interior após prisão em operação contra PCC

Influenciadora deixou penitenciária na capital paulista nesta sexta-feira

22 maio 2026 - 12h22Sarah Chaves, com Folhapress
Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress  

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra começou a ser transferida na madrugada desta sexta-feira (22) da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na capital paulista, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do estado, Nico Gonçalves.

Deolane deixou a unidade prisional por volta das 5h. O novo presídio fica a cerca de 670 quilômetros da capital paulista. Ela estava detida desde quinta-feira (21), após ser presa preventivamente durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente.

A investigação apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Segundo o Ministério Público, a influenciadora faria parte da estrutura financeira usada para movimentação e ocultação de recursos da facção.

Em entrevista à CNN Brasil, o promotor Lincoln Gakiya afirmou que Deolane integraria a “nova face” do PCC, formada por pessoas que não seriam membros formalmente ligados à organização criminosa, mas atuariam na parte financeira do esquema.

De acordo com as investigações, a advogada manteria proximidade com familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção. Os investigadores também citam conversas e comprovantes bancários encontrados em um celular apreendido durante outra operação, que, segundo a polícia, ligariam Deolane a Everton de Souza, conhecido como “Player”.

Além das prisões preventivas, a operação também mira bloqueios patrimoniais, empresas suspeitas de ocultar recursos e movimentações financeiras consideradas atípicas.

Em nota, a defesa de Deolane afirmou que ela é inocente e classificou a prisão preventiva como desproporcional. Os advogados disseram ainda que irão colaborar com a Justiça para comprovar a legalidade das atividades exercidas pela influenciadora.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselho de Justiça libera R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS a segurados
Brasil
Conselho de Justiça libera R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS a segurados
Alistamento é obrigatório para homens e voluntário para mulheres
Brasil
Últimos dias: Alistamento Militar de 2026 termina em junho
Fachada STJ
Justiça
STJ manda OAB investigar advogado após petição com indícios de 'alucinação' de IA
Foto: Freepik
Brasil
Lei cria cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher
Bigstock
Brasil
Sub-registro de nascimento fica abaixo de 1% pela primeira vez no Brasil
A medida foi assinada durante evento em São Paulo
Brasil
Governo cria linha de crédito para motoristas de app e taxistas comprarem veículos novoss
Alcides Martins Ribeiro estava desaparecido desde 14 de abril
Brasil
Desaparecido há mais de um mês, juiz federal é encontrado morto
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Márcio Elias Rosa
Brasil
Brasil e EUA avançam em negociação para reduzir barreiras comerciais
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
CNJ prepara novo mutirão para revisar prisões e medidas cautelares em todo o país
SUS
Brasil
Saúde abre consulta pública sobre inclusão de remédio contra câncer

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande