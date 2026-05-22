Deolane é transferida para presídio no interior após prisão em operação contra PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra começou a ser transferida na madrugada desta sexta-feira (22) da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na capital paulista, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do estado, Nico Gonçalves.

Deolane deixou a unidade prisional por volta das 5h. O novo presídio fica a cerca de 670 quilômetros da capital paulista. Ela estava detida desde quinta-feira (21), após ser presa preventivamente durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente.

A investigação apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Segundo o Ministério Público, a influenciadora faria parte da estrutura financeira usada para movimentação e ocultação de recursos da facção.

Em entrevista à CNN Brasil, o promotor Lincoln Gakiya afirmou que Deolane integraria a “nova face” do PCC, formada por pessoas que não seriam membros formalmente ligados à organização criminosa, mas atuariam na parte financeira do esquema.

De acordo com as investigações, a advogada manteria proximidade com familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção. Os investigadores também citam conversas e comprovantes bancários encontrados em um celular apreendido durante outra operação, que, segundo a polícia, ligariam Deolane a Everton de Souza, conhecido como “Player”.

Além das prisões preventivas, a operação também mira bloqueios patrimoniais, empresas suspeitas de ocultar recursos e movimentações financeiras consideradas atípicas.

Em nota, a defesa de Deolane afirmou que ela é inocente e classificou a prisão preventiva como desproporcional. Os advogados disseram ainda que irão colaborar com a Justiça para comprovar a legalidade das atividades exercidas pela influenciadora.



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