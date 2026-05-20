Brasil e EUA avançam em negociação para reduzir barreiras comerciais

Brasil e Estados Unidos avançaram nesta terça-feira (19) nas negociações para reduzir barreiras tarifárias entre os dois países, em uma articulação que pode beneficiar exportações brasileiras, ampliar o comércio bilateral e fortalecer ações conjuntas de combate ao crime organizado. As tratativas ocorrem após o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, realizado no início do mês.

O representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, se reuniu virtualmente com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Márcio Elias Rosa. O encontro faz parte do grupo de trabalho criado pelos dois governos para discutir o fim de barreiras tarifárias em até 30 dias.

Segundo Greer, o diálogo entre os países segue de forma “construtiva”. A expectativa do governo brasileiro é que um possível acordo facilite o acesso de produtos nacionais ao mercado norte-americano, reduzindo custos e ampliando a competitividade de exportadores brasileiros.

Outro ponto considerado estratégico para o Brasil envolve a continuidade das negociações sobre investigações comerciais conduzidas pelos Estados Unidos. Entre os temas analisados estão o Pix, o etanol e o comércio popular da rua 25 de Março, em São Paulo. Um relatório sobre o caso deve ser concluído em julho.

Além da agenda comercial, Brasil e Estados Unidos também avançaram em discussões sobre cooperação entre órgãos de fiscalização e segurança. O ministro Dario Durigan informou que os países trabalham na formalização de um mecanismo de cooperação entre a Receita Federal e a alfândega norte-americana para reforçar o combate ao tráfico de armas e drogas.

As conversas também incluem medidas econômicas relacionadas aos impactos do conflito no Estreito de Ormuz, considerado uma das principais rotas globais de petróleo e comércio internacional.



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