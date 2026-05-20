Criança sofre perfuração no crânio após atropelamento em São Gabriel do Oeste

Criança, de 2 anos, ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na manhã desta terça-feira, dia 19, no bairro Conjunto Fênix, em São Gabriel do Oeste. O menino sofreu perfuração no crânio e ferimentos na cabeça e no rosto, sendo transferido em vaga zero para Campo Grande após atendimento inicial no hospital municipal.

As autoridades foram acionadas pela unidade hospitalar após a entrada da vítima. A mãe da criança relatou que o filho brincava em frente de casa, na Rua Azulão, acompanhado da irmã mais velha, quando correu em direção à rua e acabou atingido pela motocicleta.

Segundo o site Idest, o motociclista retornou ao local após o acidente e auxiliou no socorro da criança. A família levou o menino ao hospital em veículo próprio.

A mãe informou que não conhece o condutor e não conseguiu anotar a placa da motocicleta, apenas indicando que o veículo era preto.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

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