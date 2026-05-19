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Suspeito é preso após estuprar criança em passeio em Guia Lopes da Laguna

Vítima apresentou intenso desconforto e choro constante, fato observado pela mãe após passeio com os avós

19 maio 2026 - 13h55Vinicius Costa
Delegacia de Polícia CIvil de Guia Lopes da LagunaDelegacia de Polícia CIvil de Guia Lopes da Laguna   (Jardim MS News)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante o final da tarde desta segunda-feira, dia 18, sob a suspeita de ter estuprado uma criança, de 2 anos, durante um passeio na cidade de Guia Lopes da Laguna.

A mãe acionou a Polícia Militar após a criança apresentar intenso desconforto e choro constante. Ao prestar os cuidados necessários, a mãe constatou indícios compatíveis com abuso sexual.

Ela contou para os militares que a criança esteve em um passeio com os avós. Segundo o site Jardim MS News, a mãe e a criança foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, onde foi observado vestígios que reforçaram a suspeita do abuso, e a criança permaneceu em observação sob os cuidados da genitora.

A roupa que a vítima utilizava no momento do passeio também foi entregue para os militares, podendo ajudar na investigação.

Com base nas informações obtidas, os policiais localizaram o suspeito, que foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna para as providências cabíveis.

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