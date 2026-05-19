Com aluguel atrasado, homem tenta furtar fios e acaba preso no Noroeste

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada desta terça-feira, dia 19, tentando furtar fios da rede elétrica que alimenta os postes localizados às margens da Avenida João Arinos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Quando foi detido por uma equipe da Polícia Militar, ele justificou que tentou cometer o ato, pois estava com aluguel atrasado e a venda dos fios será pagar arcar com os custos do imóvel.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os militares foram levados até o lugar onde os buracos estavam sendo cavados, já indicando a exposição dos fios.

Contudo, conforme registro policial, o homem não chegou a subtrair nenhuma fiação, pois visualizou a aproximação da viatura e desistiu da empreitada criminosa.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por tentativa de furto de fios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também