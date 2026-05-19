PF monta operação em MS contra tráfico internacional de drogas

Policiais federais estão na rua desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 19, realizando a Operação Lucis, que mira organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas. A ação acontece em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia.

Ao todo estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão preventiva, 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, valores e imóveis nos quatro estados citados.

As ordens judiciais são cumpridas em quatro estados, nas cidades de Ponta Porã, Dourados, Campo Grande, São Paulo-SP, Guarulhos-SP, Peixoto de Azevedo-MT e Porto Seguro-BA. Foram apreendidos diversos celulares, documentos, mídias eletrônicas, valores em espécie e demais materiais que podem ajudar na investigação da instituição.

Conforme a PF, a investigação começou após a apreensão de pouco mais de 551 quilos de cocaína em um galpão em Ponta Porã, em dezembro de 2024. O trabalho dos agentes apontou para uma atuação estruturada da organização criminosa.

Eles atuavam diretamente no armazenamento e transporte interestadual de drogas, além de ocultação patrimonial por meio de pessoas físicas e jurídicas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também