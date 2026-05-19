Colombiano acusado de matar motociclista em acidente na Capital é julgado nesta terça

Carlos Hugo Naranjo Alvarez, colombiano, de 36 anos, acusado de causar a morte de Matheus Frota da Rocha, de 27 anos, em um acidente de trânsito ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2022, em Campo Grande, é julgado nesta terça-feira (19), durante júri popular na Capital.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete. Caberá ao conselho de sentença decidir o futuro do acusado.

De acordo com os dados processuais, no dia do acidente, Carlos Hugo conduzia um veículo Mercedes-Benz C-180 e teria desrespeitado a sinalização semafórica de parada obrigatória, avançando o sinal vermelho. Com isso, acabou colidindo contra uma motocicleta Honda Fan 150, conduzida por Matheus Frota da Rocha, que trafegava pela via principal. Na motocicleta também estava uma mulher, que sobreviveu à batida.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acusa Carlos Hugo de homicídio na direção de veículo automotor e sustenta que ele estaria alcoolizado no momento do acidente.

Segundo a denúncia, o acusado “agiu com dolo eventual, uma vez que estava ciente do perigo concreto de acidente com o seu veículo automotor ao dirigi-lo em alta velocidade, sob estado de embriaguez, além de desrespeitar a sinalização semafórica de parada obrigatória, vindo a colidir com a motocicleta na qual estavam as vítimas, de modo que assumiu o risco de ceifar as suas vidas”.

Carlos Hugo responde ao processo em liberdade, mediante cumprimento de comparecimento mensal em juízo. O caso segue para julgamento popular na nova data definida pela Justiça.

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