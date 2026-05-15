Homem é julgado por tentativa de homicídio ocorrida em 2006 em Campo Grande

O Tribunal do Júri realiza, nesta sexta-feira (15), o julgamento de Weslei Ferreira da Silva Francalino, 43 anos, acusado de tentar matar a tiros um homem e uma mulher no dia 4 de setembro de 2006, por volta de 00h30, no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

Segundo a acusação, a mulher teria sido atingida após tentar impedir a ação criminosa contra o homem. Ambos sobreviveram aos disparos.

Durante a fase de instrução, o acusado, Weslei Ferreira da Silva Francalino, negou a autoria do crime e pediu a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para outro tipo penal não doloso contra a vida.

Ele também sustenta a tese de que um terceiro seria o verdadeiro responsável pela ação e afirma ainda que a arma utilizada pertenceria à própria vítima do ataque.

Ouvida no processo, a mulher atingida reconheceu Weslei como autor dos disparos. Ela relatou que foi alvejada no ombro no momento em que tentou intervir na agressão.

Julgamento por videoconferência

O desfecho do caso será definido pelos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Eles deverão decidir pela condenação ou absolvição do acusado, além de avaliar a possibilidade de acolhimento da tese da defesa, incluindo eventual desclassificação do crime para uma modalidade não dolosa contra a vida.

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