Menu
Menu Busca sexta, 15 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Justiça

Homem é julgado por tentativa de homicídio ocorrida em 2006 em Campo Grande

O julgamento será realizado por videoconferência e o réu nega a autoria do crime, atribuindo a responsabilidade a um terceiro

15 maio 2026 - 09h23Vinícius Santos
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande - Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -   (Foto: Divulgação / TJMS)

O Tribunal do Júri realiza, nesta sexta-feira (15), o julgamento de Weslei Ferreira da Silva Francalino, 43 anos, acusado de tentar matar a tiros um homem e uma mulher no dia 4 de setembro de 2006, por volta de 00h30, no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

Segundo a acusação, a mulher teria sido atingida após tentar impedir a ação criminosa contra o homem. Ambos sobreviveram aos disparos.

Durante a fase de instrução, o acusado, Weslei Ferreira da Silva Francalino, negou a autoria do crime e pediu a desclassificação da conduta dolosa contra a vida para outro tipo penal não doloso contra a vida. 

Ele também sustenta a tese de que um terceiro seria o verdadeiro responsável pela ação e afirma ainda que a arma utilizada pertenceria à própria vítima do ataque.

Ouvida no processo, a mulher atingida reconheceu Weslei como autor dos disparos. Ela relatou que foi alvejada no ombro no momento em que tentou intervir na agressão.

Julgamento por videoconferência

O desfecho do caso será definido pelos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Eles deverão decidir pela condenação ou absolvição do acusado, além de avaliar a possibilidade de acolhimento da tese da defesa, incluindo eventual desclassificação do crime para uma modalidade não dolosa contra a vida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível
Transparência
TJMS já arrecadou R$ 13,8 milhões com leilões de veículos apreendidos em 2026
Hugo e Rubia
Interior
Caso de jogador esquartejado: defesa de Rúbia consegue tirar júri de Sete Quedas
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Desembargador nega prisão humanitária e mantém Bernal preso em Campo Grande
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
TRT-MS firma acordos com empresas para ampliar conciliações trabalhistas
Sede do STF - Foto: Antonio Augusto
Justiça
STF julga nesta quinta-feira lei da igualdade salarial entre homens e mulheres
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Defesa de Bernal recorre ao TJMS e pede 'prisão humanitária' em caso de assassinato
Agiota é condenado a 8 anos de prisão por tentar matar homem em Campo Grande.
Justiça
Agiota é condenado a 8 anos de prisão por tentar matar homem em Campo Grande.
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
TJMS nega tese de homicídio culposo e mantém júri de estudante acusado de matar corredora
A decisão foi proferida nesta terça-feira (13)
Justiça
TJMS aplica multa diária de R$ 100 mil a Estado e Município por crise na Santa Casa
Ministro Nunes Marques - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Política
Defesa de Bolsonaro pede anulação de condenação por golpe; processo está com Nunes Marques

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos