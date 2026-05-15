Menu
Menu Busca sexta, 15 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Cidade

Casa de shows é alvo de investigação por perturbação do sossego em Sonora

Moradores relatam som alto durante a madrugada e impactos à tranquilidade da vizinhança

15 maio 2026 - 09h40Vinicius Costa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para investigar denúncias de poluição sonora provocada por um estabelecimento comercial localizado na região central de Sonora. A medida foi adotada após moradores relatarem perturbação do sossego e excesso de barulho durante a madrugada.

Segundo o procedimento conduzido pela 1ª Promotoria de Justiça do município, as reclamações apontam que o local passou a funcionar como casa de shows, com apresentações musicais, DJs e som em alto volume em área predominantemente residencial. As denúncias foram acompanhadas de abaixo-assinado, vídeos e relatos de vizinhos.

Durante a fase preliminar, o MPMS recomendou ao responsável pelo estabelecimento a adoção de medidas para reduzir os impactos sonoros, incluindo a realização de laudo acústico e respeito aos limites e horários previstos na legislação. Apesar da sinalização positiva do proprietário, novas denúncias indicaram a continuidade das irregularidades.

Informações encaminhadas pelas forças de segurança também registraram ocorrências de perturbação do sossego, brigas e lesões corporais nas imediações do estabelecimento. Embora a atividade seja classificada como de baixo risco e dispensada de alvará específico, a legislação municipal prevê restrições de horário, aplicação de multa e até fechamento administrativo em caso de descumprimento.

O promotor de Justiça substituto Alexandre Cassiano Dorácio Antunes notificou novamente o responsável para apresentar documentos sobre a regularidade do funcionamento e comprovar medidas adotadas para reduzir o barulho. O inquérito pode resultar em termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível
Transparência
TJMS já arrecadou R$ 13,8 milhões com leilões de veículos apreendidos em 2026
Foto: Jonatas Bis/JD1
Cidade
Projeto aprovado no Congresso permite subsídio para baixar tarifa de ônibus
Foto: PMCG
Cidade
Festa do Queijo começa nesta sexta com shows e entrada gratuita em Rochedinho
Divulgação / Assessoria / Saul Schramm/Secom-MS
Polícia
Governo de MS anuncia pacote com mais de 500 viaturas para forças policiais
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é julgado por tentativa de homicídio ocorrida em 2006 em Campo Grande
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Polícia
Tentativa de homicídio a facadas na Capital termina em 1 ano de prisão em regime aberto
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Desembargador nega prisão humanitária e mantém Bernal preso em Campo Grande
Marcha para Jesus em Campo Grande - Foto: Reprodução
Política
Crise provocada por Wilton Acosta pode comprometer apoio do Governo à 'Marcha para Jesus'
Foto: Divulgação
Cidade
Campo Grande abre processo seletivo para facilitador social
Foto: PMCG
Cidade
Campanha do Agasalho tem mais de 80 pontos de coleta em Campo Grande; confira

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos