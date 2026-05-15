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Festa do Queijo começa nesta sexta com shows e entrada gratuita em Rochedinho

Evento terá dois dias de programação, mais de 60 expositores e expectativa de repetir público de 10 mil pessoas

15 maio 2026 - 10h38Sarah Chaves    atualizado em 15/05/2026 às 10h39
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A tradicional Festa do Queijo de Rochedinho chega à 9ª edição nesta sexta-feira (15), com expectativa de movimentar o distrito de Campo Grande durante dois dias de programação gratuita. O evento acontece em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, sempre das 17h às 23h.

Neste ano, a festa terá a maior estrutura já montada desde a criação do evento, reunindo mais de 60 expositores e ampliando a programação para dois dias. A expectativa é repetir o público da edição passada, quando cerca de 10 mil pessoas passaram pelo local.

Conhecida por valorizar a produção artesanal da região, a festa reúne venda de queijos, doces derivados do leite, compotas, conservas, artesanato, praça de alimentação, brinquedos e apresentações culturais.

Entre os produtos mais procurados estão os tradicionais queijos frescal, meia-cura e curado, além de versões especiais, doces artesanais, gelatos e outros itens ligados à cultura rural de Rochedinho.

A abertura oficial está marcada para as 19h desta sexta-feira, seguida por show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom, às 21h.

No sábado (16), a programação continua com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro.
 

Programação 

Sexta-feira (15) 
17h às 23h 
19h – Abertura oficial 
21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom 

Sábado (16) 
17h às 23h 
21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro 
Show do Grupo Pé de Cedro 

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