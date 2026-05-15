Festa do Queijo começa nesta sexta com shows e entrada gratuita em Rochedinho

A tradicional Festa do Queijo de Rochedinho chega à 9ª edição nesta sexta-feira (15), com expectativa de movimentar o distrito de Campo Grande durante dois dias de programação gratuita. O evento acontece em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, sempre das 17h às 23h.
Neste ano, a festa terá a maior estrutura já montada desde a criação do evento, reunindo mais de 60 expositores e ampliando a programação para dois dias. A expectativa é repetir o público da edição passada, quando cerca de 10 mil pessoas passaram pelo local.
Conhecida por valorizar a produção artesanal da região, a festa reúne venda de queijos, doces derivados do leite, compotas, conservas, artesanato, praça de alimentação, brinquedos e apresentações culturais.
Entre os produtos mais procurados estão os tradicionais queijos frescal, meia-cura e curado, além de versões especiais, doces artesanais, gelatos e outros itens ligados à cultura rural de Rochedinho.
A abertura oficial está marcada para as 19h desta sexta-feira, seguida por show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom, às 21h.
No sábado (16), a programação continua com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro.
Programação
Sexta-feira (15)
17h às 23h
19h – Abertura oficial
21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom
Sábado (16)
17h às 23h
21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro
Show do Grupo Pé de Cedro