Boliviano é ferido a tiros durante tentativa de assalto em Corumbá

Jovem boliviano, de 21 anos, foi ferido a tiros durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira, dia 15, na rua Dom Pedro I, no bairro Nova Popular, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima apresentava perfuração na região da tíbia e da fíbula, além da suspeita de fratura fechada da perna direita e sangramento ativo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o jovem consciente e orientado. Os militares realizaram os primeiros atendimentos ainda no local, com contenção da hemorragia, imobilização do membro ferido e estabilização da vítima antes do transporte.

Após os procedimentos de emergência, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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